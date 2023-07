Agrigento, la denuncia di Mareamico: “Boschetto di Maddalusa abbandonato”

Mareamico lancia un appello al Sindaco di Agrigento affinchè si faccia promotore di una iniziativa per gestire il boschetto di Maddalusa, da tempo abbandonato a se stesso. “L’Ente gestore del boschetto – la Forestale – non custodisce, non vigila e non pulisce l’area verde, e questa vergogna deve finire.” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.