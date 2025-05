Tragedia ad Agrigento, donna di 41 anni muore carbonizzata mentre fa benzina 

Tragedia ad Agrigento. Una donna di 41 anni – Valeria Di Gloria – è morta carbonizzata all’interno della stazione di rifornimento “Lukoil” in contrada San Benedetto. Un violento incendio è divampato mentre la donna stava per fare benzina. Non è ancora chiara la causa che ha provocato l’innesco. Le fiamme hanno travolto la donna e per lei non c’è stato scampo.

Il cadavere è stato rinvenuto da un vigile del fuoco fuori servizio che per primo ha effettuato l’intervento. Il corpo era davanti la colonnina del self service, accanto la sua Fiat Grande Punto completamente inghiottita dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco.