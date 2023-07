Agrigento, malore per un portatore di San Calogero: i soccorsi tempestivi gli salvano la vita

Malore per uno dei portatori di San Calogero nei pressi del Comune di Agrigento.

L’uomo accusava un dolore forte al torace, e immediatamente sul posto, oltre all’ambulanza Gise del 118 si trovava il direttore Misuraca della centrale operativa del 118, che immediatamente hanno trasferito sull’ambulanza e lo hanno portato presso il punto medico avanzato in piazza Vittorio Emanuele dove, sottoposto ad elettrocardiogramma è stato appurato un infarto in corso per il portatore.

L’uomo da lì a bordo di un’altra ambulanza è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un intervento di angioplastica.

La tempestività dei soccorsi ha permesso di salvare una vita umana.