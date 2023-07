Agrigento, pensionata trovata morta in casa: non si avevano notizie da giorni

Una pensionata di 79anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Callicratide ad Agrigento.

Da giorni i familiari non avevano sue notizie e oggi hanno lanciato l’allarme; sul posto i vigili del fuoco che una volta entrati dentro la casa hanno trovato il corpo della donna privo di vita, molto probabilmente a causa di un malore, e accanto un cagnolino, terrorizzato, che ha vegliato per tutto il tempo sulla sua padrona. Sul posto anche la Polizia.