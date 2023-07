Agrigento, preso il ladro seriale di bar e negozi: arrestato 22enne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato Massimo Farinelli, 22 anni, disoccupato, poiché ritenuto responsabile di una lunga serie di furti avvenuti nel centro della Città dei templi negli ultimi mesi. Il provvedimento, firmato dal gip del tribunale, dispone nei suoi confronti i domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.

Il giovane sarebbe l’autore di diversi furti avvenuti tra la fine dello scorso anno fino a poche settimane fa. Tra le contestazioni i “colpi” al ristorante Manhattan, all’attività commerciale “Il baretto”, al bar “Milano” e al negozio di elettronica Montante.

Ma anche tentativi falliti, come quello avvenuto in un negozio per prodotti di casa in via Crispi. La polizia, dopo un’attività investigativa supportata anche dalle varie immagini delle telecamere di sorveglianza, ha chiuso il cerchio arrestando il ventiduenne.