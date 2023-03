Agrigento, tentano colpo in gioielleria: ladri in fuga a mani vuote 

Una banda di malviventi ha tentato un furto nella gioielleria Sollami nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in via Leonardo Sciascia. Ignoti hanno provato a sfondare la vetrata di ingresso dell’attività commerciale senza riuscirci.

Probabilmente per questo motivo, e presi dal panico, hanno desistito dall’intento e sono scappati via a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e quelli della Scientifica. Al via le indagini per risalire ai ladri. La zona è coperta in ogni angolo da telecamere e questo aspetto potrebbe aiutare gli investigatori nel dare un volto ai componenti della banda.