Discariche e rifiuti, la Commissione Ecomafie punta gli occhi su Licata e Siculiana

Tour agrigentino per la delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Morrone e dai commissari Eliana Longi (FdI), Pietro Lorefice (M5s), Luigi Spagnolli (Aut (Svp-Patt, Cb, Scn)) e Calogero Pisano (Noi moderati). Occhi puntati sull ’impianto rifiuti Omnia in localita’ Piano Bugiades a Licata, impianto che dopo un anno dall’incendio ancora non è stata effettuata nessuna bonifica dell’aria.

“La situazione è preoccupante, cumuli di rifiuti che vanno smaltiti, poi all’interno dei capannoni ci sono rifiuti speciali come amianto, e questo è un problema che va affrontato dagli organi competenti”; ha detto il presidente Morrone a margine di un incontro formale con il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e del Procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo.

La commissione ha visitato anche la discarica di Siculiana e il commissario Lorefice è stato chiaro: “C’è il reale pericolo che nel giro dei prossimi sette mesi tutta la provincia di Agrigento si troverà senza una discarica. Per questo motivo cercheremo di dare degli stimoli alla Regione che si deve dare una bella svegliata”.

Non solo rifiuti è compito della delegazione concentrarsi anche sui prodotti agroalimentari e agroindustriali a tutela delle aziende nazionali produttrici delle eccellenze ‘Made in Italy’ messe a rischio da illeciti e concorrenza sleale; delegazione che ha incontrato alcuni produttori del Consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali Dop. “Eccellenza che va tutelata”; ha detto il deputato agrigentino Lillo Pisano. “Il pistacchio di Raffadali è un prodotto di nicchia, di grande qualità ma poco noto, ed è per questo che va preservato”, ha concluso.