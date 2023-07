Agrigento, vasto incendio in via Unità d’Italia: traffico bloccato

Vasto incendio si è sviluppato in via Unità d’Italia ad Agrigento. Sul posto per spegnere il rogo le squadre dei Vigili del fuoco, la polizia stradale che ha bloccato il traffico, e anche il reparto antincedio dell’associazione GISE Agrigento che stanno operando per mettere in sicurezza la zona.

Le fiamme alte, alimentate anche dal vento, stanno minacciando il supermercato Paghi Poco.