Agrigento2025, Codacons denuncia gestione opaca e poca trasparenza

Il Codacons Trasparenza Enti Locali chiede un incontro immediato con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e con l’attuale Presidente della Fondazione 2025, per ottenere chiarimenti sulla gestione degli eventi legati al titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

“Questa sera, alle ore 21:00, il celebre compositore e pianista Giovanni Allevi si esibirà al Teatro Pirandello di Agrigento con il suo “Piano Solo Tour”. L’evento, però, non è stato organizzato dalla Fondazione Città della Cultura 2025, né tantomeno dal Comune di Agrigento, ma dalla Fondazione Teatro Pirandello. Nonostante ciò, l’evento è stato arbitrariamente inserito nel programma ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura 2025, senza alcuna autorizzazione o compartecipazione ufficiale.Il Codacons denuncia ancora una volta la totale mancanza di trasparenza nella programmazione delle manifestazioni. Chi sta prendendo gli impegni con gli albergatori e le maestranze? Chi e come pagherà? Domande a cui nessuno, fino ad oggi, ha dato una risposta chiara. A pochi giorni dall’inizio del Mandorlo in Fiore 2025, non è stato reso noto alcun documento ufficiale sull’assegnazione di budget e sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche destinate alla manifestazione”, si legge nella nota del Codacons. “Dopo tre anni di tempo per organizzare, il risultato è una programmazione fatta di eventi presi in prestito e una gestione improvvisata che rischia di rovinare un’occasione storica per Agrigento. Questo modus operandi, privo di qualsiasi coordinamento con gli enti e le realtà locali, sta già avendo effetti negativi: gli addetti ai lavori segnalano una perdita del 40% delle prenotazioni alberghiere rispetto all’anno scorso, un dato che smentisce qualsiasi narrazione ottimistica dell’amministrazione comunale”, conclude l’associazione.