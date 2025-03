Aica, possibili rallentamenti sui sistemi informativi per manutenzione 

A.I.C.A. informa l’utenza che, a partire da oggi, 7 marzo 2025, saranno avviati interventi di manutenzione straordinaria sui sistemi informativi aziendali, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle infrastrutture digitali. Durante l’intero periodo di aggiornamento, che si protrarrà fino al completamento delle operazioni, potrebbero verificarsi rallentamenti o temporanee limitazioni nell’erogazione dei servizi al pubblico presso gli sportelli fisici.

” Inoltre, il portale dei servizi online di A.I.C.A., raggiungibile all’indirizzo https://servizi.aicaonline.it/, sarà temporaneamente non disponibile fino alla conclusione della manutenzione. L’Azienda si impegna a ridurre al minimo i disagi per l’utenza e assicura che i tecnici stanno lavorando per ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti e ringraziamo gli utenti per la comprensione e la collaborazione. “