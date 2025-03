Biblioteca Vivente, la Caritas dà voce a Shadi Samangani iraniana e cittadina di Agrigento

Torna l’iniziativa la Biblioteca Vivente con cui Caritas Diocesana Agrigento dà voce a preziosi “Libri Viventi”, testimoni di storie ed esperienze tutte da ascoltare e scoprire.

Per la prima edizione del 2025, venerdì 7 Marzo, ore 10.00 , presso Trame, Via Atenea, verrà intrapreso un viaggio tra Teheran e Agrigento, per esplorare i diritti delle donne insieme a Shadi Samangani, donna iraniana e cittadina di Agrigento. La sua testimonianza offrirà uno sguardo critico e autentico sulla condizione femminile in Iran, mettendo a confronto le sfide, le opportunità e le battaglie ancora oggi da combattere, non solo in Iran ma anche in Italia.

“Un dialogo aperto sulle conquiste e sulle speranze delle donne, per abbattere stereotipi, costruire ponti culturali e riflettere insieme sul significato di libertà e uguaglianza”, dice la Caritas.