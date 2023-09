“Cani da combattimento e randagi”, poliziotti a lezione dall’esperto Andrea Grisi

La Questura di Agrigento ha recentemente organizzato un corso di formazione cinofila di due giorni, intitolato “Primo approccio con cani da combattimento e randagi – gestione interventi,” condotto dall’esperto istruttore cinofilo internazionale Andrea Grisi. L’evento formativo ha avuto un notevole impatto sulla formazione delle forze dell’ordine nella provincia di Agrigento.

Il corso, promosso con grande entusiasmo dal Questore dott. Ricifari, ha coinvolto attivamente il Vice Questore Dott. Francesco Sammartino e l’Ing. Antonella Cazzulani e l’istruttore cinofilo Augusta Gazzoli, oltre a numerosi agenti di polizia desiderosi di acquisire competenze fondamentali nella gestione di situazioni complesse in cui sono coinvolti cani. L’istruttore Andrea Grisi, (Uno dei più apprezzati addestratori cinofili del nostro Paese che ha istruito forze di polizia nazionali e locali in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia) con oltre 35 anni di esperienza, ha trasferito agli agenti della Squadra Mobile, della DIGOS, della Volante, dell’Anticrimine e della Stradale le conoscenze necessarie per interpretare il comportamento dei cani attraverso l’analisi del loro linguaggio corporeo.

Durante il corso, gli agenti hanno appreso come avvicinarsi agli animali nel rispetto delle norme di sicurezza, prevenire eventuali aggressioni e reagire in modo efficace a situazioni di pericolo con cani. Sono state condivise strategie per minimizzare e prevenire le possibilità di attacco e ridurre i danni derivanti da morsi o aggressioni da parte degli animali. La formazione ha inoltre enfatizzato l’importanza di comprendere lo stato emotivo dei cani per prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

Il Questore Ricifari il prossimo 18 ottobre consegnerà una targa al merito all’istruttore Andrea Grisi per la sua professionalità e la continua collaborazione con la Polizia di Stato.