Coltellate nel centro di Agrigento, lite sfocia nel sangue: tre feriti 

Una discussione nata all’interno di un appartamento, poi proseguita in strada, è sfociata nel sangue. Momenti di panico ieri sera in via Nicone, tra gli stretti vicoli che si trovano tra la stazione centrale di Agrigento e il quartiere del campo sportivo. I protagonisti sono tutte persone originarie della Romania. Il bilancio è di tre feriti: un trentacinquenne e due donne di sessanta e trent’anni. Ad avere la peggio è stato il primo, ferito con una coltellata all’addome.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio in gravi condizioni ma, a quanto pare, non in pericolo di vita. Più lievi le condizioni delle due donne che hanno riportato la frattura del polso e alcune ferite agli arti. E adesso è caccia all’aggressore, un trentacinquenne rumeno, dileguatosi dopo l’accoltellamento.

Sulle sue tracce ci sono già le forze dell’ordine, intervenute ieri sera sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona. Non è chiaro il motivo della zuffa. La lite sembrerebbe essere nata all’interno di un appartamento tra i due uomini, forse in stato di alterazione alcolica. Dalle parole si è passati ai fatti con uno dei due che ha tirato fuori l’arma da taglio e ha accoltellato il rivale e le due donne. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.