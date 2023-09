Emergenza incendi, parte da Agrigento la formazione di 38 tecnici specializzati sulle norme antincendio

Dopo un’estate caratterizzata da una serie allarmante di incendi sul territorio siciliano, parte da Agrigento la formazione di 38 tecnici esperti, in materia di prevenzione incendi. L’iniziativa è a cura dell’Ordine degli architetti che, con il supporto specialistico del comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, ha attivato un corso abilitante on-line di 120 ore, patrocinato da altri 15 Ordini degli architetti italiani (Ancona, Caltanissetta, Caserta, Crotone, Enna, Forlì-Cesena, Isernia, L’Aquila, Latina, Lucca, Milano, Oristano, Palermo, Potenza e Trapani).

“L’obiettivo – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – è di offrire alla committenza nuove figure professionali abilitate a fornire consulenze tecniche per migliorare la resistenza al fuoco delle nostre costruzioni, proprio in un momento storico in cui il territorio siciliano e l’equilibrio del nostro ecosistema vengono messi a dura prova da ripetuti incendi”.

I partecipanti che, a conclusione del corso di 120 ore, supereranno l’esame/colloquio finale, che si terrà a metà dicembre, saranno abilitati all’iscrizione nell’elenco degli esperti in materia di prevenzione incendi, costituito presso il ministero dell’Interno, a cui può fare riferimento la committenza. La formazione specialistica dei 38 professionisti colmerà, dunque, la carenza sul nostro territorio di tecnici abilitati ad applicare le norme antincendio alle costruzioni.

“Il corso – conclude La Mendola – è stato organizzato dall’Ordine, grazie alla disponibilità del comandante dei Vigili del Fuoco, Antonio Durante, e all’impegno dei consiglieri dell’Ordine: Giuseppe Mazzotta, Giuseppe Vita e Piero Fiaccabrino, nella veste di presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo”.