Ferragosto 2024, vietati falò e accampamenti in spiaggia ad Agrigento 

Stop a falò, tende e accampamenti in spiaggia per Ferragosto. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato un’ordinanza con lo scopo di tutelare l’incolumità pubblica e preservare la sicurezza urbana. Il provvedimento, che sarà in vigore a partire dalle 8 del mattino del 13 agosto fino all’alba del 16 agosto, impone alcuni divieti. Tra questi quello di trasportare e detenere legna e carbone per accendere fuochi e falò, di portare tende in spiaggia ed evitare così accampamenti ma anche quello di detenere casse o altoparlanti al fine di non disturbare la quiete pubblica. Con lo stesso provvedimento il primo cittadino, nella giornata del 14 agosto, ha concesso la proroga ai locali di San Leone di poter mettere musica fino alle 2 del mattino.