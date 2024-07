Festa di San Calogero, alle 13 l’uscita della statua dal santuario

Si conclude la festa di San Calogero ad Agrigento. Tanti i fedeli già di buon mattino al Santuario per assistere alla prima messa della giornata e poi dalle 9.30 si è svolta la Sagra del Grano, la processione offertoriale a base di prodotti della terra e lavori artigianali e corteo dei devoti portatori e fedeli seguiti da carretti siciliani, motoApe, muli e tammurinara. L’uscita del Santo dal Santuario è prevista per le 13 e il simulacro percorrerà tutta la via Atenea con arrivo nel pomeriggio in via Garibaldi. Anche per questa domenica sarà possibile salire sulla statua nelle fermate stabilite che sono in via Roma di fronte la banca Unicredit, piazza Vittorio Emanuele dopo i carabinieri, Porta di Ponte davanti al bar PortaPò, via Atenea angolo chiesa Immacolata, via Atenea piazza Purgatorio, davanti la chiesa di San Giuseppe, piazza Pirandello di fronte chiesa San Domenico, via Garibaldi imbocco via Re e via Garibaldi chiesa San Francesco di Paola.