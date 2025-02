Foibe, una corona di fiori da parte di Gioventù Nazionale Agrigento

Ad Agrigento questo pomeriggio presso Villa Bonfiglio, si è tenuta una solenne cerimonia in memoria delle vittime delle foibe. Durante l’evento, una delegazione di Gioventù Nazionale Agrigento, insieme ai dirigenti del partito Fratelli d’Italia, ha deposto una corona di fiori per onorare il ricordo di chi ha perso la vita in una delle pagine più tragiche della storia italiana.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, giovani e cittadini, riuniti nel nome del dovere collettivo di mantenere viva la memoria storica.

“Ricordare le vittime delle foibe non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto per trasmettere alle nuove generazioni il valore della verità storica e del rispetto per tutte le vittime dell’odio e delle persecuzioni”, ha dichiarato Gabriele Navarra, presidente del circolo locale di Gioventù Nazionale.

L’evento si inserisce nel più ampio contesto delle commemorazioni nazionali dedicate al Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria dell’esodo giuliano-dalmata e delle sofferenze subite dagli italiani delle terre di confine.