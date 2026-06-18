Giavellotto, medaglia d’oro a Parolino: “dedico questo successo ad Agrigento e al nuovo sindaco”

La campionessa italiana Giusi Parolino, con m. 28,58 vince nel lancio del giavellotto la medaglia d’oro e titolo di campionessa regionale 2026. La manifestazione si è svolta domenica 14 giugno 2026 presso il Campo Scuola – Picanello di Catania; il campionato è dedicato a tutte le categorie senior 35 e valevoli per l’assegnazione del titolo regionale come previsto dalle norme sul tesseramento.

Sono stati premiati con medaglia oro,argento e bronzo i primi tre classificati di ogni categoria per ogni specialità. Come da regolamento federale di tutti i campionati individuali, agli atleti/e primi classificati di ciascuna gara è stata assegnata la maglia di Campione Regionale 2026.

Medaglia d’oro e il titolo di campionessa siciliana 2026 all’atleta della Milone Siracusa Giusi Parolino, fresca di vittoria ai CDS di Palermo, che domenica 14 giugno vince con la misura m.28,58 la gara di lancio del giavellotto femminile. Giusi Parolino ritornerà in pedana il prossimo 10 luglio alle gare open di Siracusa e subito dopo disputerà dal 18 al 19 luglio a Catania i campionati regionali Individuali Assoluti.

Ricordiamo che la giavellottista nel 2025 ha conquistato oltre ai vari titoli di Campionessa italiana e le tante medaglie, anche la medaglia d’oro e il titolo di campionessa siciliana assoluta.

“Le competizioni non regalano niente a nessuno e i risultati si ottengono soltanto con dedizione, costanza, sacrifici e passione. Come sempre ringrazio il mio grande coach Emanuele Serafin al quale vanno i miei complimenti per aver fatto registrare recentemente in una gara internazionale femminile, un risultato straordinario; Ho il piacere di dedicare questa medaglia d’oro alla città di Agrigento, al sindaco Michele Sodano e a tutti gli agrigentini perbene, con l’augurio che questa meravigliosa terra di cultura e bellezza possa tornare a splendere come la più prestigiosa delle medaglie“; dichiara la giavellottista Parolino.