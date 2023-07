Il concerto di Giusy Ferreri, emerse irregolarità: in arrivo maxi multa 

Il concerto di Giusy Ferreri ad Agrigento, andato in scena ieri sera in piazza Stazione in occasione delle celebrazioni di San Calogero, ha rischiato fino all’ultimo di essere cancellato. Lo spettacolo, infatti, è iniziato con quasi un’ora di ritardo a causa di alcune irregolarità emerse a margine dei controlli diposto dalla Questura.

Gli organizzatori del concerto saranno identificati ed è in arrivo una maxi multa per non aver ottemperato alle prescrizioni disposte dalla Commissione provinciale per il pubblico spettacolo. Diverse le criticità riscontrate: dalla mancanza dei dispositivi di protezione per il pubblico – con le transenne utilizzate insufficienti e non a norma – alla presenza di steward addetti alla sicurezza non abilitati e diversi da quelli comunicati in precedenza.

Il concerto, dopo quasi cinquanta minuti di ritardo, si è potuto svolgere in forma ridotta grazie ad alcuni fattori ad incastro: un pubblico inferiore alle dichiarazioni degli organizzatori, i cittadini che si sono in un certo modo auto-disciplinati ma soprattutto lo sforzo del questore Emanuele Ricifari che ha dirottato in piazza Marconi tutti i servizi destinati alla movida di San Leone per garantire lo svolgimento dello show in sicurezza.