Il nuovo presidente di Aica Nobile agli agrigentini: “Abbiate pazienza e fiducia, risolveremo i problemi”

Si è insediato questa mattina, presso la sede AICA in contrada San Benedetto lungo la SS 189 “della Valle del Platani”, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, nominato dall’Assemblea dei Sindaci. A presiederlo è Danila Nobile, designata alla guida del CdA per questo nuovo mandato.

Alla seduta hanno preso parte il direttore generale di AICA Claudio Guarneri, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci Salvatore Di Bennardo, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: Franco Puma e Giovanni Borsellino, che è stato nominato vicepresidente. L’insediamento del nuovo CdA avviene in un momento delicato per l’Azienda, in cui risulta fondamentale garantire continuità operativa, stabilità amministrativa e trasparenza gestionale. L’Azienda conferma il proprio impegno nel dialogo con le istituzioni e nella salvaguardia del servizio idrico, bene primario per l’intera comunità.

LE PAROLE DEL NUOVO PRESIDENTE DI AICA, DANILA NOBILE

“Per me rappresenta un importante momento rispetto a quelli che sono gli obiettivi della società. Siamo abituati a lavorare con fermezza e riusciremo a riportare Aica a livelli alti e fare in modo che il territorio possa avere un servizio pubblico fondamentale. Gli obiettivi sono ambiziosi, abbiamo avviato interlocuzioni con gli uffici interessati e i soggetti coinvolti. Chiedo fiducia però sono sicura che con serenità riusciremo a risolvere tutti i problemi. Agli agrigentini dico di avere pazienza e fiducia e scoprirete che riusciremo a ridarvi un servizio pubblico come si deve. Metterò a disposizione le mie capacità per una svolta decisiva e sono sicura che questo accadrà.”