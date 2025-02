Il Tribunale di Agrigento si dota dell’aula per l’audizione protetta dei minori

Il tribunale di Agrigento, grazie all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, si dota di un‘”aula protetta per audizione minori”. La struttura che costituisce un supporto essenziale per l’attività giurisprudenziale e torna estremamente utile sia in sede di indagini che in sede dibattimentale, servirà ad ascoltare i minorenni testimoni o protagonisti di delitti, al riparo da estranei ed in un clima sereno.

All’inaugurazione dei locali, che si trovano presso la Cittadella della Salute di Agrigento – ambienti della UOC Formazione – padiglione Dipartimento di Prevenzione, hanno partecipato il manager dell’Asp, Giuseppe Capodieci, il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento, dott. Alfonso Malato, il colonnello dei Carabinieri Nicola De Tullio, il vicequestore Interdonato, Vincenza Gaziano presidente Ordine degli Avvocati di Agrigento.

La stanza è dotata di giocattoli e oggetti per accogliere il minore, e di uno specchio unidirezionale, dove dall’altro lato ad udire il minore ci saranno le parti processuali, gli avvocati insieme agli eventuali consulenti, che possono interagire in diretta col giudice e col bambino.