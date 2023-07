Incendi, allerta arancione oggi ad Agrigento e Caltanissetta

Fortissimo rischio di incendi oggi in Sicilia. È quanto emerge dall’avviso della Protezione civile della Regione. Dichiarata la pericolosità alta – e quindi allerta rossa – per il rischio di incendi nelle province di Palermo, Trapani ed Enna. Pericolosità media – allerta arancione – ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Intanto un vasto rogo si è sviluppato nell’area vicina al cimitero di Monreale nel palermitano e minaccia le abitazioni della parte bassa di via Pietro Novelli. Già nelle scorse ore le fiamme si erano sviluppate nella zona più a nord, alcuni residenti hanno abbandonato le proprie case per mettersi al sicuro. Al lavoro ci sono quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, la forestale e i mezzi aerei