“La via degli Aromi”, l’assessore Vullo: “Bene la costruzione di una rete territoriale sociale”

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo commenta positivamente la presentazione del progetto ” la Via degli Aromi ” che vede il Comune di Agrigento partner sul territorio locale.

Il progetto è indirizzato principalmente ai giovani con disabilità lieve ed esteso a tutti coloro che ne vorranno fare parte. Nel dettaglio, presenta una finalità di agricoltura sociale, mediante la piantumazione, il raccolto e, infine, la vendita dei prodotti aromatici. Un grazie alla Sajeva Onlus e alla Cooperativa Airone che hanno creduto in questo progetto, quale momento importante da un punto di visto formativo, terapeutico e riabilitativo per i disabili e quale opportunità per gli utenti inclusi nel progetto. Questo dimostra – continua l’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo – che la rete territoriale che coinvolge enti pubblici, terzo settore ed associazionismo inizia a funzionare davvero, per una reale e concreta inclusione socio-sanitaria dei soggetti fragili. Un lavoro che vede l’Assessorato ai servizi sociali, unitamente al Dipartimento Salute Mentale diretto dal Dott. Giordano, al Distretto socio-sanitario Asp 1 con il Direttore Ercole Marchica e al Dott. Volpe Direttore di Neuropsichiatria infantile impegnati nel raggiungere sempre di più obiettivi realizzabili e concreti. Posso aggiungere -in qualità di Presidente delegato del Distretto Socio-Sanitario D1- che, benché ci troviamo ancora nella fase iniziale del percorso, in questi mesi si è lavorato assiduamente verso un’unica direzione: la creazione di una rete istituzionale e territoriale, quale strumento indispensabile per fornire risposte educative, lavorative e di integrazione ai soggetti fragili.