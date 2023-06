“Luci ed ombre sulle moderne prove scientifiche”: Lectio magistralis del gen. Garofano

Organizzato dal quotidiano on line sicilia24h.it e dall’Associazione Ande, si terrà questo pomeriggio a partire dalle ore 16,30, un convegno che avrà per tema: “Luci ed ombre sulle moderne prove scientifiche”. L’incontro si terrà presso l’aula “Fazello” all’interno del Museo Civico Nazionale “Pietro Griffo”. Tra i relatori, il massimo esponente italiano delle più sofisticate indagini moderne, già comandante dei Ris di Parma, generale Luciano Garofano il quale terrà una vera e propria Lectio magistralis. Altri interventi in programma: il Procuratore capo di Agrigento, dott. Salvatore Vella; l’avvocato Giacomo Frazzitta, penalista di fama nazionale; i giornalisti Franco Castaldo, giornalista investigativo e fondatore di www.grandangoloagrigento.it e Daniele Ditta, segretario regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. A moderare sarà il giornalista Franco Pullara, direttore del quotidiano siciliaonpress. L’evento, patrocinato dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia (vale 5 crediti deontologici) e dall’Ordine degli avvocati di Agrigento, si avvale della collaborazione dell’Ars, di Omnia Congress e della Tipografia Maira.