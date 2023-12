Maltempo, diramata allerta gialla

Il Sindaco avvisa la cittadinanza che la Protezione Civile ha diramato avviso per il rischio meteo-idrogeologico “Allerta Gialla” con Rovesci o Temporali n. 23342 del 08/12/2023 con validità dalle ore 16:00 del 08/12/2023 fino alle ore 24:00. Si invita la cittadinanza alla prudenza e, in particolare: Limitare gli spostamenti; – Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; – Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; – Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; – Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;- Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; – Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; – Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; – Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; – Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; – Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.