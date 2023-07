Omicidio-suicidio ad Agrigento, eseguita autopsia: la donna è stata soffocata 

È stata eseguita quest’oggi l’autopsia sui cadaveri dei coniugi deceduti giovedì mattina nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento, a margine di una violenta lite. Il medico legale Alberto Alongi ha effettuato l’esame autoptico, disposto dal procuratore Salvatore Vella e dal sostituto procuratore Cecilia Baravelli, all’ospedale San Giovanni di Dio.

Ci sono già alcuni elementi che emergono. Ilenia Bonanno, 45 anni, sarebbe stata soffocata con un cuscino dal marito dopo essere stata aggredita; Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, dopo aver ucciso la moglie si è impiccato ma prima si sarebbe provocato dei tagli con un coltello.

I risultati dell’autopsia sono attesi nei prossimi giorni e metteranno un primo punto fermo nell’inchiesta. La tragedia si è consumata giovedì mattina in via Alessio Di Giovanni, nel popoloso quartiere di Fontanelle. L’ennesima lite tra i coniugi sfociata drammaticamente nel sangue. Gallo Cassarino, secondo quanto emerso, soffriva di depressione e si era licenziato da un’impresa che si occupa di raccolta rifiuti; Ilenia Bonanno lavorava come commessa in un negozio di telefonia nel centro di Agrigento.

La coppia aveva due figli. Ed è stato il più grande a fare la tragica scoperta e allertare soccorsi e forze dell’ordine. Alcuni vicini hanno raccontato di urla e grida seguite poi da un preoccupante silenzio. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi.