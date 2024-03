Presentata la nuova offerta formativa all’Univeristà di Agrigento, Tuzzolino: “guardiamo al futuro”

Si è svolto questa mattina nel plesso di via Quartararo il Welcome Day Unipa, dove è stata presentata l’offerta formativa per il prossimo anno accademico presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento.

“Il nostro polo universitario ha tante potenzialità, è un’Università che guarda al futuro”, dichiara Gianfranco Tuzzolino presidente del consorzio universitario Empedocle che ha accolto gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori per l’open day. “I corsi di Laurea che abbiamo attivato l’anno scorso, come Infermieristica, si presentano come dei corsi molto attrattivi, e dal prossimo anno ci sarà un nuovo corso di laurea magistrale in patrimonio dei beni culturali e archeologici. Diciamo che ci sono delle prospettive che consentono ai nostri studenti di approfondire argomenti e di sviluppare le risorse presenti nel territorio”, ha concluso Tuzzolino.

Oltre ai nove indirizzi già attivi, Architettura e Progetto nel Costruito, Economia e Amministrazione Aziendale, Infermieristica, Lingue e Letterature – Studi Interculturali, Scienze dell’Educazione, Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Servizio Sociale, Scienze della Formazione Primaria, dal prossimo anno accademico verrà attivato il corso di laurea magistrale in Archeologia e Formazione dei beni culturali.