Prevenzione oncologica, Professionisti a confronto all’ASP di Agrigento

Giornata di spiccato rilievo formativo quest’oggi presso la Cittadella della Salute di Agrigento dove medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia, psicologi, assistenti sociali e ostetriche si sono dati appuntamento per confrontarsi sui temi della prevenzione oncologica e sul valore della diagnosi precoce dei tumori. L’evento ASP, organizzato dal Centro Gestionale Screening e dell’Unità operativa formazione del personale, è stata prevista nell’ambito delle iniziative “Agrigento in rosa, ottobre 2023, mese della prevenzione del tumore al seno”. Chiamati a relazionare, non solo per quel che riguarda le casistiche mammarie ma per le diverse aree di prevenzione, Angela Matina, referente aziendale del Centro Gestionale Screening, Alessandro Cantone, referente aziendale screening carcinoma del colon retto (ritratti insieme in foto), Domenico Costa, direttore dell’Unità operativa Consultori Familiari, Francesco Amato, referente aziendale screening carcinoma della mammella, Gaetano Geraci, direttore sino al 2018 del Servizio di epidemiologia, e Rosetta Messina, referente aziendale screening cervicocarcinoma.

Prossimo appuntamento lunedì 23 e martedì 24 ottobre con due giornate dedicate alla prevenzione mammaria in contemporanea presso gli ospedali di Agrigento e Sciacca ed i poliambulatori di Palma di Montechiaro e Canicattì.