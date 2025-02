Rientra a casa e trova il marito morto, forse incidente domestico 

Malore improvviso o incidente domestico. Sono queste le due ipotesi sul tavolo degli investigatori che stanno cercando di fare luce sulla morte di un settantenne agrigentino avvenuta l’altro ieri sera in un’abitazione nel quartiere di Villaggio Mosè. A fare la scoperta del cadavere è stata la moglie una volta rientrata a casa dal lavoro.

La donna ha trovato il coniuge con una vistosa ferita alla testa e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti ed il personale sanitario. Presente anche il magistrato di turno. Il medico legale non ha riscontrato segni di colluttazione. La procura di Agrigento ha comunque disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia. L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso dell’uomo.