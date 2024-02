San Valentino, puzzle e cartoline disponibili in provincia di Agrigento

Sono puzzle di Te! A San Valentino una cartolina filatelica speciale dedicata agli innamorati. Che si compone come un vero puzzle. Le cartoline puzzle multi soggetto “Sono puzzle di te ” e “Colpito e affondato” e la cartolina semplice sono disponibili negli uffici postali di Agrigento Centro e Sciacca. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera mandare un messaggio d’affetto e d’amore alle persone che si amano, vicine o lontane. Scegli la cartolina semplice o il puzzle che più ti piace. Si spedisce in una busta già affrancata. Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.