Sanità, Manlio Cardella nuovo referente provinciale sindacato Csa-Cisal

Il sindacato Csa-Cisal cresce anche ad Agrigento, dove il segretario provinciale Vincenzo Lo Re ha provveduto a nominare Manlio Girolamo Cardella nuovo referente per il comparto Sanità pubblica. “La nostra organizzazione sindacale – dice il segretario provinciale Vincenzo Lo Re – si dimostra sempre più radicata nel territorio. Auguri di buon lavoro a Cardella che, siamo sicuri, saprà farsi interprete dei bisogni dei lavoratori che sempre più hanno bisogno di risposte e tutele”.

“Il Csa-Cisal ad Agrigento è ormai una realtà consolidata e sempre più attrattiva – dice Giuseppe Badagliacca, segretario regionale Csa-Cisal – presente sia nel settore pubblico che in quello privato. Viviamo un momento storico particolarmente delicato per il mondo del lavoro e il ruolo di un sindacato libero come il nostro è sempre più decisivo. Auguri di buon lavoro alle nostre strutture territoriali”.