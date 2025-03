Sorpreso a scaricare rifiuti urbani e speciali in area comunale, denunciato

Nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto dei reati ambientali disposta dal Comando Provinciale dei carabinieri di Agrigento, volta alla repressione dei reati in materia ambientale nonché all’illecito smaltimento dei rifiuti, i militari delle Stazione Carabinieri di Villaseta e Agrigento, nel corso del controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un cinquantaseienne agrigentino.

L’uomo è stato sorpreso mentre era in procinto di scaricare dal cassone del proprio veicolo, rifiuti urbani e rifiuti speciali in un’area comunale. Nella circostanza, le immediate verifiche e gli accertamenti effettuati sul luogo dai Carabinieri unitamente a personale Arpa hanno altresì consentito di rinvenire, a breve distanza, una discarica non autorizzata, risultata essere gestita dallo stesso, in cui vi erano rifiuti urbani e rifiuti speciali quali materiale ferroso, batterie esauste ed eternit. Sia il veicolo che l’area sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività evidenzia la rilevante attività di prevenzione svolta dall’Arma dei Carabinieri nel territorio.