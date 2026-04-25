Sorpreso (di nuovo) a vendere alcolici a minorenni, sospesa la licenza

I poliziotti della sezione Pasi della questura di Agrigento hanno notificato un provvedimento di sospensione temporanea nei confronti di un bar nel centro cittadino. L’atto, firmato dal questore Tommaso Palumbo, prevede lo stop all’attività commerciale per una settimana.

Il titolare del locale, che insiste nella zona della movida, sarebbe stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni. E non sarebbe stata la prima volta. Per questo motivo dopo una sanzione, scattata nel primo episodio, adesso è arrivato il provvedimento di sospensione. Il commerciante, rappresentato dall’avvocato Marco Patti, potrebbe ricorrere al Tar.