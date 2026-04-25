Agrigento

Violenza sessuale su minori non accompagnati, chiesti 12 anni per venditore ambulante 

L’inchiesta nasce grazie alla denuncia di un avvocato agrigentino, operatore della struttura che ospita minori stranieri non accompagnati

Pubblicato 41 secondi fa
Da Redazione

Il sostituto procuratore della Repubblica, Elettra Consoli, ha avanzato la richiesta di condanna a 12 anni di reclusione nei confronti di un trentanovenne venditore ambulante bengalese, residente da anni ad Agrigento, per minaccia e violenza sessuale ai danni di almeno sei giovani, quattro dei quali minori non accompagnati accolti in una struttura specializzata della Città dei templi. L’uomo era stato arrestato nove mesi fa e attualmente si trova recluso nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Gli episodi risalgono al periodo compreso tra il marzo ed il dicembre del 2024.

L’inchiesta nasce grazie alla denuncia di un avvocato agrigentino, operatore della struttura che ospita minori stranieri non accompagnati. L’avvocato riesce a raccogliere le dichiarazioni dei minorenni e la procura avvia le indagini che vengono affidate alla polizia. Veri e propri racconti dell’orrore quelli messi nero su bianco dai ragazzi che, con dovizia di particolari, descrivono luoghi, date ma soprattutto gli abusi subiti. Soprusi che assumono contorni di atrocità se consumati ai danni di minori in difficoltà, senza famiglia, con problemi nel parlare e comprendere l’italiano e talvolta sprovvisti anche di permesso di soggiorno. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che all’ambulante viene anche contestato il reato di minaccia poichè, secondo la ricostruzione, avrebbe anche intimidito uno dei giovani intimandogli di convincere gli altri a ritirare la querela altrimenti sarebbe stato in grado di bloccare le procedure per il rilascio del permesso. Il processo è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare Michele Dubini. Il 22 maggio si torna in aula per l’arringa dell’avvocato Salvatore Pennica.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Violenza sessuale su minori non accompagnati, chiesti 12 anni per venditore ambulante 
Agrigento

Calci, pugni e schiaffi tra due donne: una finisce in ospedale 
Apertura

“Il patto tra il boss e l’imprenditore di Favara”, lunedì l’interrogatorio 
Agrigento

Sorpreso (di nuovo) a vendere alcolici a minorenni, sospesa la licenza
Apertura

Ciao Gabriele, fai buon viaggio
banner italpress istituzionale banner italpress tv