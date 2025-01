Stabilizzazione infermieri e tecnici all’ASP di Agrigento, altri quarantatré dipendenti escono dal precariato

Giornata gioiosa quest’oggi alla Cittadella della Salute di Agrigento dove in mattinata si sono presentati quaranta infermieri, due tecnici sanitari di radiologia medica ed un infermiere pediatrico per sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il quale escono dal precariato. Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, insieme al direttore sanitario Raffaele Elia, hanno incontrato stamattina i dipendenti per la formale firma dei contratti. Con l’azione odierna prosegue dunque la massiccia operazione di stabilizzazione del personale ASP che giunge a dare sicurezza ai dipendenti oltre a potenziare l’azione sanitaria aziendale.