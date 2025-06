Topi nel centro storico, Agrigento Punto e a Capo chiede interventi di derattizzazione

Presenza di roditori nel centro storico di Agrigento. Con una lettera inviata al Sindaco Franco Miccichè il gruppo Agrigento Punto e a Capo chiede una derattizzazione efficace e duratura nel centro storico, utilizzando metodi e prodotti sicuri per l’ambiente e la salute pubblica.

“La situazione è diventata insostenibile e sta compromettendo la salute pubblica e la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Vale la pena dover ricordare che di recente ho dovuto personalmente ricorrere alla famosa “cciappula” per catturare un grosso topastro che da giorni si aggirava sui tetti della Bibbirria.La presenza di topi e altri roditori può causare danni alle strutture storiche, alle attività commerciali e ai servizi pubblici, oltre a rappresentare un rischio per la salute pubblica. Spero che vorrà prendere in considerazione tale richiesta e intervenire tempestivamente per risolvere questo problema”, scrive il portavoce Mario Aversa.