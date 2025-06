Tour della vergogna: rifiuti abbandonati lungo la strada che collega Agrigento e la Valle dei Templi

Rifiuti abbandonati lungo le strade agrigentine. Le immagini video girate da un nostro lettore evidenziano come ai bordi della strada che collega la zona balneare di San Leone con la Rotonda Giunone sia davvero pieno di sacchetti di rifiuti.

Non è una bella immagine, e di certo non è bella cartolina per i tanti turisti che attraversano quell’arteria per raggiungere la meravigliosa Valle dei Templi e per andare a visitare la città di Agrigento Capitale della cultura 2025.

Basta poco per tenere l’ambiente dove viviamo pulito. Bisogna inasprire le leggi contro chi sporca e c’è bisogno di più controllo per evitare che le nostre strade, come le spiagge e i boschetti, vengano trasformati in discariche abusive.