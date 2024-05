Ubriaca rischia di investire poliziotto al posto di blocco, denunciata impiegata

Ubriaca alla guida ha rischiato di investire un poliziotto che aveva appena alzato la paletta per fermarla ad un posto di blocco. È successo nel centro di Agrigento dove un’impiegata quarantenne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Il risultato dell’alcol test ha portato alla luce un tasso circa quattro volte superiore rispetto al consentito. Nei confronti della quarantenne, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente.