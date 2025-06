Vasto incendio a Fontanelle, lambite alcune attività commerciali (foto)

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti oggi pomeriggio in via Unità d’Italia per un vasto incendio di sterpaglie scoppiato all’improvviso e che stava raggiungendo alcune sedi di attività commerciali.. L’incendio si è verificato alle spalle del bar Pedalino, nei pressi della rete ferroviaria.

Dalle prime informazioni pare che le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate fino a raggiungere l’impianto autodemolizioni. Le fiamme sono state domate non senza qualche preoccupazione e sul posto era presente anche una pattuglia della Polizia.