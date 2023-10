Via Favignana, iniziati i lavori per la messa in sicurezza del costone

Sono stati consegnati definitivamente i lavori di messa in sicurezza del versante di via Favignana a Monserrato. Il piano degli interventi per il consolidamento del versante del popoloso quartiere agrigentino di Monserrato, interessato, nel corso degli anni, da frequenti movimenti franosi, è finalmente realtà.

«Molte le preoccupazioni degli abitanti della zona, in questi mesi, dopo aver visto i primi mezzi in azione per le opere di cantierizzazione fermarsi – spiega l’assessore Gerlando Principato –. Uno stop alle attività dovuta alla presentazione, da parte della ditta affidataria che ha avviato i lavori di cantierizzazione, la pulizia del versante e la verifica dello stato dei luoghi, di una proposta progettuale migliorativa dei lavori e del progetto».

La proposta presentata è stata approvata in linea tecnica dal RUP del comune di Agrigento e, corredata dalle approvazioni, pareri, nulla osta e autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, trasmessa all’Assessorato Regionale Territorio Ambiente – Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, titolare del finanziamento, da cui si sono avute le rassicurazioni a procedere con i lavori.

«Dopo “appena” 15 anni dal primo verbale con cui il Genio Civile nel 2006 dichiarava “la somma urgenza per il dissesto in atto” sulla via Favignana, che costrinse anche le famiglie delle abitazioni in essa ubicate a lasciare, per alcuni mesi, le proprie abitazioni – dice l’assessore Principato –, ci accingiamo concretamente a restituire sicurezza e tranquillità e allontanare la paura dalle famiglie che vivono in una zona a rischio frana. Stiamo cercando di dare risposte concrete alle richieste, alcune anche decennali, dei nostri concittadini. Sono soddisfatto di questo importante intervento di consolidamento, che si aggiunge a quello prossimo di “Palazzo Crea” e, con la protezione civile Regionale, a quello del centro abitato nord-est del Villaggio Mosè -“Via Massimo Troisi”.

Alla stessa stregua l’Assessore ai quartieri Marco Vullo che da sempre si è battuto per il ripristino e la messa in sicurezza del costone di Via Favignana come atto dovuto per i disagi subiti, guarda con ottimismo alla fase operativa dei lavori che ridanno un sospiro di sollievo ai cittadini di Monserrato. I due Assessori infine ringraziano gli uffici regionali e comunali, il Rup e l’Assessore Regionale all’Energia Di Mauro che hanno seguito tutte le fasi del progetto superando vari ostacoli, oggi finalmente raggiungiamo un obiettivo importante con la speranza che non ci siano mai più iter così lunghi e snervanti e altre situazioni come il costone di Via Favignana.