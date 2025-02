Villa del Sole, l’ex sindaco Firetto: “Per favore state muti, state facendo danni incalcolabili”

La vicenda Villa del sole di Agrigento al centro di nuove polemiche. Dopo l’abbattimento degli alberi, i lavori sono continuati e intanto si vedono le casette in costruzione in cemento armato che ospiteranno un asilo nido. Ancora una volta il Codacons, con il responsabile Giuseppe Di Rosa, presenta l’ennesima richiesta di accesso agli atti riguardante il progetto di “Realizzazione di una scuola materna alla Villa del Sole con annesso polo per l’infanzia”

“Nel corso di accessi agli atti precedenti, dice Di Rosa, non è stata rilasciata l’eventuale copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Soprintendenza con la quale si sarebbe autorizzata la variante urbanistica che ha permesso l’avvio dell’iter autorizzativo sul progetto definitivo, stante che il cambio di destinazione d’uso dell’area, per essere in linea con la normativa vigente, doveva essere preventivamente adeguato al piano paesaggistico, approvato con D.A. n. 64/Gab. Del 30.09.2021.”, dice nella nota il Codacons chiedendo l’accesso agli atti.

E nell’ultimo consiglio comunale a parlare di Villa del sole è l’ex sindaco Calogero Firetto, oggi consigliere comunale.

“Non è vero che la villa del sole era chiusa da 20 anni, quando io ero sindaco e Miccichè assessore abbiamo aperto la villa, ci siamo autotassati per mettere la rete al campo di basket”, dice il consigliere Firetto; lo stesso poi riprendendo l’intervista del sindaco Miccichè con Marco Gallo nella quale dichiarava che “gli alberi della villa del sole sarebbero stati tagliati perché le radici stanno salendo fino alla palazzo della finanza”, Firetto dice: “di solito le radici scendono, si allargano, quelle di Miccichè salgono”. In conclusione l’ex sindaco, parlando non più da consigliere, ma da cittadino lancia un appello: “Per carità di Dio, state muti, fatelo stare muto, perché sta facendo un danno incalcolabile alla città. Passeremo alla storia per la vicenda dei Suv e per la vicenda della villa del Sole”.