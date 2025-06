Auto si cappotta in centro ad Alessandria della Rocca: carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Un incidente si è verificato pochi minuti fa nel centro di Alessandria della Rocca, nella centrale Via Nazionale. Un’auto, un fuoristrada e un furgone si sono scontrati e uno dei mezzi si è ribaltato. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi. Non ci sarebbero feriti gravi. Il traffico è stato deviato su viabilità alternativa.