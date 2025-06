La storia di Agrigento in un percorso interattivo, inaugurata la mostra “Metaphorà”

La storia di Agrigento in un percorso interattivo che, usando tecnologie digitali, fornisce una guida innovativa per la scoperta della storia e dei luoghi artistici e urbanistici della città dei Templi. Tutto questo è la mostra multimediale “Metaphorà” al terzo piano dell’ex collegio dei Filippini; un progetto avviato su input del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

“Al visitatore, con questa mostra, raccontiamo la storia di una delle città più prodigiose del Mediterraneo perchè poche città al mondo hanno una storia continua cosi prestigiosa, una storia molto chiara e nitida. Un bellissimo punto fermo per conoscere la storia di Agrigento”. Così Marco Magnifico, presidente nazionale FAI a margine della cerimonia di inaugurazione del museo multimediale alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, del presidente Pendolino del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dell’architetto e progettista Elvira Capraro, il direttore lavori, l’ingegnere Raoul Gavazzi e la project manager di ETT SPA per Vodafone, la dottoressa Maria Emanuela Oddo.

Torna dunque a vivere il Museo, finalmente riaperto, anche se parzialmente; di fatti restano chiusi il primo e il secondo piano che ospitano “I dipinti della collezione Sinatra” di Francesco Lojacono. “Mi auguro che tutto il museo possa tornare fruibile, e il Sindaco mi ha rassicurato che in tempi brevi sarà così”, ha concluso Marco Magnifico.