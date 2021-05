A San Leone è il caos… e l’eliporto diventa discoteca a cielo aperto

Potrebbe essere l’ultima settimana in zona arancione per la Sicilia ma ad Agrigento sembra che la zona gialla sia arrivata ancora prima. E’ stata una domenica a dir poco “caotica” nel quartiere balneare di San Leone dove migliaia di giovani e meno giovani provenienti anche dal resto della provincia si sono riversati lungo il litorale agrigentino.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: maxi assembramenti, non sempre mascherine indossate e, a pochi metri di distanza dal presidio fisso delle forze dell’ordine, addirittura balli e discoteca a cielo aperto. E’ accaduto nella zona dell’eliporto di San Leone. Le immagini e i video nelle ultime ore stanno “rimbalzando” sui social suscitando reazioni contrastanti. Da una parte chi, forse stanco delle restrizioni, ha deciso di allentare la presa; dall’altra chi, invece, rimane indignato. E certamente in quest’ultima categoria non possono non annoverarsi i tanti commercianti e ristoratori che – ancora oggi – sono costretti a tenere le saracinesche abbassate.

La Sicilia, appena due giorni fa, è stata riconfermata in zona arancione almeno per un’altra settimana. Nonostante una discesa dei contagi la cabina di regia ha valutato il rischio ancora non basso.