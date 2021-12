Coronavirus, 836 nuovi casi in Sicilia

Sono 836 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 32.711 tamponi processati nelle ultime 24 ore nell’isola. Ieri i nuovi positivi erano 662. Il tasso di positivita’ sale oggi e’ del 3,3% (ieri era al 2%). La regione e’, anche oggi, al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 12.822 con un aumento di 262 casi. I guariti sono 569 mentre le vittime sono cinque e portano il totale dei decessi a 7.223. Sul fronte ospedaliero sono 356 i ricoverati, cinque in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 45 un ricoverato in piu’.

Questi i dati del contagio nelle singole province

Palermo 177 casi, Catania 182, Messina 193, Siracusa 77, Ragusa 31, Trapani 29, Caltanissetta 50, Agrigento 69 ed Enna 28.