Musical “Forza venite gente”: cammino tra arte e fede

Un percorso che ha coinvolto numerosi parrocchiani della chiesa B.M.V. Madre della Chiesa sita in contrada San Giusippuzzu di Agrigento e che ha come figura principale il professore di arte Nicolò Borsellino, che frequenta la comunità, che ha non solo doti artistiche ma manifesta particolare attenzione sia all’arte grafica che alla musica e alla recitazione.

Spinto dall’amore verso la figura di San Francesco, ha pensato, di voler proporre un musical, che tutti noi conosciamo: “Forza venite gente” che è incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi, messo in scena, per la prima volta, da Mario Castellacci con Silvio Spaccesi e Michele Paulicelli nel ruolo di S. Francesco nel 1981.

Il prof. Borsellino è riuscito a coinvolgere in primis, il parroco don Giuseppe Morreale e ogni parrocchiano che sentiva la voglia di mettersi in gioco come attore, ballerino o come cantante. La proposta è stata accolta con grande gioia da un buon numero di parrocchiani che con grande sacrificio, ha deciso di partecipare. Prima di assegnare le diverse parti, è stato utile vedere lo spettacolo del 1981 per intero, in modo che ognuno potesse scegliere il proprio ruolo, secondo le proprie attitudini. Sono state coinvolte diverse fasce di età: adulti e bambini. In tutto trentatrè, fra attori, cantanti e ballerini. In questo viaggio musicale, si racconta una delle figure più importanti della cristianità: San Francesco.

Quando si è deciso di iniziare a fare le prime prove e ad assegnare le diverse parti, puntualmente si sono presentati tutti, cercando di dare il meglio in questa impegnativa prova tenuto anche conto che queste persone sono tutti lavoratori, lavoratrici e studenti pronti a ritagliarsi uno spazio per partecipare alle prove che si sono svolte nell’oratorio parrocchiale, e successivamente per esigenze di spazio, queste si sono spostate in un magazzino messo a disposizione da un parrocchiano.

San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella chiesa cristiana: Papa Pio XII, lo definirà il “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”.

Lo spettacolo che si svolgerà nei giorni di 27 e 28 luglio alle ore 20.30, nel piazzale antistante la chiesa B.M.V. Madre della Chiesa di contrada San Giusippuzzu di Agrigento, si concluderà con il famoso cantico composto da San Francesco: “Laudato sii” che proprio quest’anno compie 800 anni.