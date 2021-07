Covid, l’Asp di Agrigento: “Alcuni comuni diventeranno zona rossa”

“Questa è una settimana particolare perché la tendenza si è invertita e il numero dei positivi è in aumento. Anche oggi siamo al primo posto tra le province in Sicilia per nuovi contagi. Alcuni comuni della nostra provincia si apprestano a diventare zona rossa a causa di partecipazione a feste, matrimoni ma anche giovani che sono tornati da Malta (una trentina con la variante Delta). La situazione è preoccupante.” A dirlo è il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nel consueto punto settimanale sulla situazione epidemiologica in provincia.

Il manager dell’Asp prosegue: “Peggiora anche la situazione negli ospedali. A Ribera dai quattro ricoverati della scorsa settimana si è passati ai 13 pazienti, tutti nel reparto di medicina. Anche in terapia intensiva si registra l’incremento di una unità rispetto a sette giorni fa. Il punto fondamentale è sempre il vaccino che riesce a ridurre l’ospedalizzazione. Il 70% delle persone ricoverate in Sicilia non è vaccinato e questo dato ci deve fare riflettere. L’appello a tutti, soprattutto ai giovani, è quello di sottoporsi a vaccino. La sanità non è politica. Se non riusciamo a convincerci che il vaccino è l’unica soluzione non abbiamo dove andare. Chi è vaccinato è libero di circolare dove vuole mentre chi non lo è – ed è un mio pensiero – deve essere limitato. Chi non vuole vaccinarsi è libero di non farlo però non può mettere a repentaglio la salute degli altri. Sono comunque favorevole all’estensione del Green Pass.