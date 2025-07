Direttore generale Cantine Settesoli licenziato, la Cassazione: “Provvedimento illegittimo”

Con sentenza depositata il 28 giugno, la Sezione Lavoro della Cassazione ha posto definitivamente fine alla lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti l’ex direttore generale di Cantine Settesoli, Salvatore Li Petri, e la stessa cooperativa vitivinicola di Menfi.

La Suprema Corte ha confermato, in ogni sua parte, la precedente decisione della Corte di Appello di Palermo del 7 dicembre 2023, dichiarando illegittimo il licenziamento per giusta causa notificato al dirigente nel novembre del 2018. La pronuncia chiude in maniera definitiva un procedimento giudiziario durato quasi sette anni, riconoscendo l’inesistenza degli addebiti formulati all’epoca nei confronti di Li Petri, il quale per oltre venti anni aveva ricoperto ruoli apicali all’interno di una delle principali cooperative vitivinicole italiane. La Suprema Corte ha confermato la condanna di Cantine Settesoli al pagamento dell’indennita’ sostitutiva del mancato preavviso e al rimborso integrale delle spese processuali sostenute da Li Petri: non solo per il primo e secondo grado, ma anche per il terzo e definitivo grado di giudizio. Salvatore Li Petri aveva ricoperto il ruolo di direttore generale di Cantine Settesoli per oltre venti ann.

Al fianco di figure storiche come Diego Planeta e Vito Varvaro, Li Petri ha accompagnato l’affermazione del modello cooperativo vitivinicolo siciliano sui mercati nazionali e internazionali promuovendo innovazione, qualita’ e visione strategica. “Oggi e’ un giorno molto importante per me e per la mia famiglia”, dice Li Petri, “la giustizia ha fatto il suo corso, e ha stabilito, una volta per tutte, che il mio operato e’ sempre stato improntato alla correttezza, alla professionalita’ e alla trasparenza. Chi ha tentato di cancellare la mia figura professionale, per ragioni che nulla hanno a che fare con il merito e con l’interesse della cooperativa, ha fallito. E’ stato un attacco personale e sistematico, privo di fondamento”.