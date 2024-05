Disordini durante la partita Licata-Siracusa, firmati 10 Daspo: uno è minorenne

Il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso dieci provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti di altrettanti tifosi del Siracusa, resisi responsabili di disordini durante l’incontro di calcio “ASD Licata Calcio – Siracusa Calcio 1924”, tenutosi lo scorso 10 marzo 2024 presso lo Stadio “Saraceno” di Ravanusa, valido per il campionato di calcio di Serie D, girone I.

I provvedimenti amministrativi, istruiti dalla Divisione Anticrimine, scaturiscono dall’attività investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Licata che, grazie alle riprese video-fotografiche effettuate dagli operatori della Polizia Scientifica, ha permesso di identificare dieci soggetti, tutti denunciati all’A.G., resisi responsabili di condotte pericolose durante il suddetto incontro di calcio.

In particolare, quattro tifosi si sono resi responsabili del reato di possesso di oggetti contundenti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive, in quanto fuori dallo stadio, impugnavano mazze da baseball e bastoni; altri cinque tifosi, oltre al porto di oggetti atti a offendere, si sono resi responsabili del reato di travisamento del volto. L’ultimo dei soggetti destinatari dei DASPO, infine, si è reso responsabile di una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza tali da creare turbamento all’ordine pubblico, avendo assunto un atteggiamento di sfida nei confronti delle Forze dell’Ordine ivi presenti e invitando gli altri ultras alla protesta.

Tra i soggetti destinatari di DASPO figura anche un minorenne.

Per tutti è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche nonché a tutte le altre manifestazioni organizzate dal C.O.N.I. per un minimo di anni due a un massimo di anni quattro.Per uno di essi, invece, essendo recidivo, oltre al divieto di partecipare alle manifestazioni sportive, è stata comminata la prescrizione dell’obbligo di presentazione innanzi alla P.G. durante tutte le partite del Siracusa Calcio per i prossimi sei anni; prescrizione convalidata dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento.