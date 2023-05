Elezioni, al via lo spoglio in provincia di Agrigento (LIVE)

Urne chiuse anche in provincia di Agrigento. Da pochi minuti sono cominciate le operazioni di spoglio e tra poco si conosceranno i nomi dei sindaci eletti. Sono quattordici i comuni dell’agrigentino chiamati a rinnovare i consigli comunali e l’amministrazione. Un primo dato ufficiale riguarda l’affluenza. In provincia di Agrigento ha votato il 48,21% degli aventi diritto pari a 58.066 cittadini. Il dato più alto si registra a San Giovanni Gemini con il 71,56% di votanti. Bene anche Sambuca di Sicilia (67,72%). Il comune con meno affluenza è stato invece Sant’Angelo Muxaro con appena il 28,90% e cioè meno di mille persone.

BURGIO

Sono 1.875 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 53,22% con un leggero calo rispetto all’ultima tornata elettorale. Mancano ormai poche sezioni da scrutinare, e sono pochi i voti di distacco tra l’uscente sindaco Matinella e lo sfidante Galifi.

CALAMONACI

Sono 855 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 45,82% con un calo del 5,33% rispetto all’ultima tornata elettorale. Sempre più vicina la vittoria di Pellegrino Spinelli, in netto vantaggio sul giovane candidato Vincenzo Scorsone.

CASTROFILIPPO

Sono 1.724 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 42,85% con un calo dello 0,04%% rispetto all’ultima tornata elettorale.

CIANCIANA

Sono 2.255 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 33,69% con un calo del 2,99%% rispetto all’ultima tornata elettorale.

GROTTE

Sono 3.342 i grottesi che si sono recati alle urne per il voto pari al 35,55%. Rispetto all’ultima tornata elettorale si registra un leggero incremento pari al +0,17%. Dodici le sezioni da scrutinare. Mancano solo due sezione ma i giochi sono fatti. Con oltre 1700 voti il sindaco uscente Alfonso Provvidenza ha avuto la meglio sullo sfidante Paolo Pilato, e dunque viene riconfermato sindaco.

JOPPOLO GIANCAXIO

Sono 817 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 42,82% con un calo del 2,45%% rispetto all’ultima tornata elettorale.

LICATA

Sono 19.306 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 45,09% con un incremento del 2,75%% rispetto all’ultima tornata elettorale. Angelo Balsamo è in testa con circa il 60%, Fabio Amato segue con il 30,42% e Angelo Iacona con 8,14%.

LUCCA SICULA

Sono 1.303 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 59,63% con un incremento del 2,50%% rispetto all’ultima tornata elettorale.

MENFI

Sono 7.659 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 59,70% con un calo del 1,37%% rispetto all’ultima tornata elettorale. Al momento sono quasi tremila le schede scrutinate e Ludovico Viviani è leggermente in vantaggio con il 50,4% contro il 49,6% di Vito Clemente.

RAVANUSA

Sono 6.382 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 43,74% con un calo del 0,17%% rispetto all’ultima tornata elettorale. Al momento il candidato Salvatore Pitrola è avanti con 1927 rispetto al candidato Kabiria Loggia con 1493, poi Musso 1009, Ciotta 945.

SAMBUCA DI SICILIA

Sono 3.774 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 67,72% con un incremento del 3,04%% rispetto all’ultima tornata elettorale. E’ Giuseppe Cacioppo il nuovo sindaco di Sambuca di Sicilia. Ha battuto lo sfidante Sario Arbisi, seppure alla fine di un testa a testa per tutta la durata delle operazioni di scrutinio nelle sette sezioni elettorali in cui si è votato.

SAN GIOVANNI GEMINI

Sono 5.172 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 71,56% con un incremento del 0,13%% rispetto all’ultima tornata elettorale.

SANT’ANGELO MUXARO

Sono 960 i cittadini che si sono recati al voto. Alla chiusura delle urne la percentuale sull’affluenza è del 28,90% con un calo del 1,12%% rispetto all’ultima tornata elettorale. Arriva la riconferma per l’attuale Angelo Tirrito che ha battuto il suo avversario Alfonso Caci. “Ce l’abbiamo fatta, continuano il nostro lavoro per altri 5 anni”, queste le prime parole del sindaco Tirrito.

SANTO STEFANO QUISQUINA

Francesco Cacciatore è stato rieletto sindaco di Santo Stefano Quisquina. È il primo verdetto che arriva nella due giorni di elezioni in provincia di Agrigento. Il sindaco uscente era l’unico candidato e il solo avversario era il raggiungimento del quorum. Un problema che non si è mai di fatto palesato e già ieri sera, alla prima chiusura delle urne, il quorum era stato raggiunto con oltre il 50%. Per Cacciatore si tratta del terzo mandato.